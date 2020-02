Selvaggia Lucarelli se ne va sbattendo la porta. L’addio al Fatto Quotidiano fa rumore e gli strascichi polemici riecheggiano sul web. «In questi 5 anni ho sempre rispettato colleghi, direttori e ad del giornale per cui lavoro, pur non condividendo spesso pensieri, posizioni e modi. Sia nel pubblico che nel privato». Prova a spiegarsi sui social la giurata di Ballando con le stelle in un tweet postato a corredo dei botta e risposta tra le parti delle ultime ore.

Selvaggia Lucarelli, l’addio al “Fatto” fa rumore…

La giornalista ha appena intrapreso una nuova avventura professionale e la scelta, nel rapporto con il Fatto, evidentemente non si è consumata in maniera proprio indolore. «Continuerò su questa linea, sebbene l’eleganza non sia stata in alcun modo ricambiata», aggiunge tanto per mettere i puntini sulle “i” la Lucarelli. Che nelle ultime ore ha pure inviato una lettera a Italia Oggi per replicare alle affermazioni di Cinzia Monteverdi, ad del Fatto Quotidiano.