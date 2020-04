Scanzi in difesa del “dittatore cinese” Conte Xi Jiping: “La Meloni deve tacere” (video)

Un video per attaccare Giorgia Meloni, “colpevole” di lesa maestà nei confronti del suo Dio, del suo Re, del suo idolo Giuseppe Conte. Il giornalista del “Fatto Quotidiano”, passato agli onori delle cronache, suo malgrado, per aver annunciato che il coronavirus non esisteva mentre già morivano persone (video), stavolta cerca gloria facendo il verso alla leader di FdI. “Come si permette, lei che è amica dei sovranisti di tutta Europa, di accusare Conte di sentirsi come il dittatore cinese Xi Jiping?”. Da lì, la solita solfa sui dittatori e su Mussolini, ovviamente, in un video che ormai rasenta, per contenuti e grafica scoppiettante e rustica, quelli di Wanna Marchi. Guardare per credere.