San Giuseppi Hospital, pure la cucina. Ma Conte sta zitto…

Conte ha intenzione o no di rispondere sul San Giuseppi Hospital? O si illude che col passare del tempo non servirà più? Sbaglia, perché intanto oggi Lollobrigida presenterà con i deputati di Fratelli d’Italia una interrogazione. Al Senato Calderoli ha promesso il giorno di Pasqua di porre la questione a nome della Lega. Cominciano a farsi domande i giornalisti e fioccano tante curiosità dopo le prime domande poste da Franco Bechis su Il Tempo.

Si vocifera infatti che la residenza istituzionale del premier abbia subito una notevole estensione con l’aggiunta di ulteriori stanze lussuosamente arredate e di una nuova moderna cucina. Al punto che gira come battuta – e chissà se lo è – che “tra qualche tempo “ci troveremo Chef Rubio in mezzo a noi”.

Il San Giuseppi Hospital a via della Mercede

A quanto ci raccontano i bene informati, che nei palazzi importanti non mancano mai, lo sguardo va allungato più precisamente negli uffici della Presidenza del Consiglio che hanno sede in via della Mercede 96: il San Giuseppi Hospital dovrebbe essere allocato li’. Fuori dagli occhi indiscreti che puntano direttamente su Palazzo Chigi. Ma oltre via del Corso, oltre piazza San Silvestro.



A razzo, sono state ordinate – e una straordinaria velocità avrebbe assicurato l’esecuzione dei desiderata di chi comanda – modifiche di suddivisione degli spazi interni attraverso opere murarie. Perché c’era necessità di procedere senza troppi indugi.