Matteo Salvini replicando al Senato all’informativa del premier Conte ha accusato il governo di non decidere nulla e di avere inondato gli italiani di regole confuse e indecifrabili. Ha poi rivendicato all’opposizione il merito di essere sempre presente in Parlamento consentendo il voto su provvedimenti di emergenza come i 55 miliardi di cui si parla oggi.

“Dal premier – ha detto – solo buoni propositi. In un tweet del 6 aprile Conte prometteva 750 miliardi per le imprese. Dopo venti giorni nulla”. Il presidente di Confindustria – ha ricordato – ha parlato di “susseguirsi di misure caotiche” per la fase due. “In una settimana avete fatto indispettire vescovi, ristoratori, parrucchieri, genitori. O sono tutti leghisti o state sbagliando qualcosa”.

Per Salvini gli italiani non sono bambini dell’asilo cui dire cosa fare o non fare. “Avete nominato decine di esperti che devono spiegare cosa fare, diteci poche cose ma chiare. Lei – ha aggiunto rivolgendosi a Conte – è pagato per risolvere quello che non va. La cassa integrazione doveva arrivare per tutti entro metà aprile, siamo al 30 aprile, non è più il momento di perdersi in cavilli”. Quindi ha puntato l’indice contro la Cgil, accusata di influenzare il governo sulle decisioni che riguardano i lavoratori. “Dovete scegliere tra statalismo e burocrazia e mondo delle imprese”.

Salvini ha continuato osservando che non si parla di sospensione dei mutui, né delle bollette, e si attendono 8 milioni di cartelle esattoriali “che in un paese normale sarebbero stracciate”. Ha quindi polemizzato con il ministro Bonafede per l’uscita dal carcere dei boss mafiosi e ha detto che la Lega resterà nelle aule parlamentari finché non arriveranno risposte concrete.

“Io mi domando se tra coloro che sono intervenuti nella maggioranza qualcuno ha mai parlato con una partita Iva, se è mai entrato in un negozio, se ha problemi di mutuo. Dite sempre: faremo, faremo. Il premier venga a dire: abbiamo fatto”. Poi ha concluso: “Qualcuno vede per l’Italia un futuro da colonia cinese o tedesca io vedo per l’Italia un futuro orgogliosamente italiano”.