Sallusti zittisce la Costamagna: “Come ti permetti? Devi dire grazie alla Lombardia, ci riesci?” (video)

Scontro al calor bianco tra Luisella Costamagna e Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica. (Per visionare il battibecco clicca qui). Al solito, bersaglio preferito della giornalista è il governatore Fontana e quello che dipinge come il “disastro” della Sanità lombarda in tempi di coronaviorus. Un bel coraggio ci vuole ad affermarlo e la giornalista questo coraggio ce l’ha.

Alessandro Sallusti a un certo punto ha perso la pazienza. La Costamagna come un fiume in piena continuava ad accusare la Lombardia per i “troppi morti” nell’emergenza coronavirus. Non è la prima volta che in tv cerca di accreditare questa tesi contro la regione a guida Lega e centrodestra. Sallusti, che la Lombardia conosce molto bene, l’ha messa in riga. Ha sostenuto che si deve almeno pretendere un “grazie” da parte della Costamagna a chi, magari commettendo pur qualche errore, sta passando giorno e notte in prima linea.

L’organizzazione di una Regione come la Lombardia ha fatto da argine, comunque, alla virulenza di un vuirus che se avesse avuto come focolaio un’altra regione, sarebbero stati dolori molto più gravi. La Costamagna da quest’orecchio non sente e ha proseguito la sua filippica: “Vorrei che si facesse luce sulle responsabilità, perché ci sono accuse sulla regione Lombardia che pesano come macigni”. Parlava con il ditino alzato, al che…

Sallusti si è scatenato perdendo il suo proverbiale aplomb per un attimo. “Ma vuoi dire grazie alla regione Lombardia che ha salvato migliaia di persone?”, l’ha incalzata. Ci riprova. “Costamagna, ti esce un grazie? Che qui morivano come mosche. Ma proprio qui, fuori da questa porta”, afferma indicando la porta di casa.

Difficile ragionare. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire solo per spirito di polemica politica. Ricordiamo che la Costamagna era quella che attaccò la Meloni sulle navi affondate, facendo una figura meschina. Giornalista di rara faziosità. Tutti ora scoprono la moda di scagliarsi contro la Lombardia, Fontana, addirittura contro l’Ospedale Fiera: come fa Travaglio tutti i giorni. Ecco allora la chiosa del direttore del Giornale: “Quello che mi inquieta di più sono le persone come la Costamagna che non hanno capito cosa è successo in Lombardia. Fuori dalla porta stanno ancora oggi morendo delle persone – ha ripetuto di nuovo Sallusti -. È facile stare a Roma e dire avete sbagliato. Come vi permettete?”.