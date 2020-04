Piroso perde il padre per il coronavirus e attacca Feltri: “Sì, era un terrone!”

Prima il lutto, poi il dolore, quindi la rabbia. Antonello Piroso, noto giornalista e direttore della Sette, alla fine se l’è presa con Vittorio Feltri, che solo due giorni fa si era scagliato contro i meridionali. Salvo poi fare dietro-front, il giorno dopo.

A dare l’annuncio è stato del lutto che lo ha colpito è stato lo stesso Piroso, con un post pubblicato su Twitter, al veleno. Nel quale s’è scagliato anche contro Vittorio Feltri. «Oggi è morto mio padre. Uomo perbene e di specchiata onestà. Un calabrese. Un terrone. Uno dei tanti meridionali emigrati, che dal Nord hanno avuto molto perchè al Nord tanto hanno dato. Provo pena per Feltri. È proprio vero: ci lasciano sempre i migliori. Arrivederci, papà».

Vittorio Feltri, nel corso della trasmissione “Fuori dal coro“, si era espresso così: “Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli”. Da quelle parole ne era nata una polemica durissima sui social e la richiesta di un provvedimento disciplinare dell’Ordine dei Giornalisti a carico di Feltri.