“Il governo ha appena nominato una task force anti fake news. Ma la più grande falsa notizia in tema di emergenza sanitaria rischia di essere la sua”. A dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. “In questi giorni, infatti, ministri sottosegretari e membri della maggioranza si sono affrettati a condividere il sito della Presidenza del Consiglio. Che darebbe conto del materiale distribuito alle regioni. Peccato però che il dato non terrebbe conto, secondo i nostri calcoli, del materiale che non è stato distribuito sul territorio. Perché arrivato inutilizzabile o errato, peggiorando così la situazione.

Montaruli: il governo è campione di fake news

Una situazione sempre più critica nei nostri ospedali”. “Per esempio – continua la Montaruli – in Piemonte sono arrivate migliaia di mascherine ‘ finte’. Che a tutela del personale sanitario sono rimaste nei nostri magazzini. Oppure un migliaio di maschere inutilizzabili al posto delle Cpap. Chiederemo con un’interrogazione conto dei reali numeri riportati dal sito nazionale sulla distribuzione”.

La parlamentare di FdI denuncia gli errori continui del premier Conti. La Presidenza del Consiglio scriva sul sito l’entità del materiale consegnato che le regioni non hanno potuto utilizzare. E poi distribuire. Così avremo il dato reale. E non una serie di numeri che evidentemente servono a qualche poltronaio per vantarsi sui social. Ma che sul territorio stiamo pagando in termini di vite umane. Sprechi, errori e bufale vengono a galla”. Il presidente del Consiglio e i suoi ministri si confermano non all’altezza di gestire con rigore la pandemia. Sarebbe il caso – sottolinea la parlamentare di Fratelli d’Italia – di cambiare musica.