Mascherine: le possiamo produrre, ma il governo preferisce comprarle. Perché? (video)

Una macchina per fabbricare mascherine di protezione. Ogni tanto anche Fazio ne combina una giusta. Infatti nella sua trasmissione si è messo in collegamento con un imprendirore, Davide Petrini. Un minuto di video, che riproponiamo, dove si vede l’imprenditore che ha comprato (a spese sue, senza aiuti di Stato) una macchina per produrre mascherine. Tante mascherine, e rapidamente. Il totale dei costi è di 140mila euro. 70mila per il macchinario vero e proprio, 42mila euro per il trasporto e 30mila euro di tasse varie.

Con 20 macchine per produrre mascherine, risolta la domanda nazionale

La macchina è capace di produrre fino a 290mila mascherine al giorno, considerando che rimane in funzione h24. Fazio osserva, facendo un rapido calcolo, che comprando 20 di queste macchine per produrre mascherine, si potrebbe coprire l’intero fabbisogno italiano di mascherine. E l’investimento per lo Stato itlaiano sarebbe di tre milioni di euro. In realtà, l’investimento dello Stato in questo caso sarebbe di meno di due milioni di euro. Perché non pagherebbe dazi e Iva sui macchinari per le mascherine da lui acquistati.