Lo squallore di Travaglio, un altro attacco a Bertolaso: «Ha fatto un ospedale misero»

Ecco di nuovo Marco Travaglio in azione. Oggi se la prende con la Lombardia e con Guido Bertolaso, Attilio Fontana, Giulio Gallera. Il direttore del Fatto quotidiano nel suo fondo dal titolo “Miracolo a Milano” critica l’ospedale alla Fiera, che bolla come “misero”. «A scanso di equivoci e a prova di cretini (che il coronavirus sta preoccupantemente moltiplicando). Noi siamo strafelici per il nuovo ospedale inaugurato alla Fiera di Milano», scrive il direttore.

Travaglio e l’attacco all’ospedale Fiera

«Come saranno strafelici i malati di coronavirus che fra cinque giorni, quando la struttura aprirà, vi troveranno finalmente un posto letto di terapia intensiva». E aggiunge: «Fra le migliaia di lombardi che attendono invano da giorni o da settimane un ricovero o anche un solo tampone, sempreché siano nel frattempo sopravvissuti. Il numero dei fortunati vincitori è ancora incerto, ma non appare comunque esaltante». Poi Travaglio affina la penna per sferrare un attacco alla giunta regionale lombarda: «Il prode assessore Gallera garantisce tra i 12 e i 24 posti. Cifra piuttosto misera da qualunque parte la si guardi». E poi passa al conteggio dei posti letto in terapia intensiva. «L’ospedalino in Fiera aggiunge appena uno 0,7-1,4 per cento». E infine: «Misera in rapporto all’enfasi da Minculpop dei media forzaleghisti, roba da battaglia del grano, da bonifica delle paludi pontine e da conquista di Addis Abeba».

Il precedente contro Bertolaso

Quando Bertolaso era stato chiamato da Fontana per affrontare l’emergenza in Lombardia, Travaglio aveva sferrato un altro vergognoso attacco. Con un editoriale che prendeva spunto dalle parole di Attilio Fontana aveva twittato la frase del presidente della Lombardia sul compenso minimo dell’ex capo della Protezione Civile. «Il compenso del mio nuovo consulente Guido Bertolaso sarà di un solo euro». E poi aveva commentato velenoso: «Io ne offro due per farlo stare a casa».