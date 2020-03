Altro veleno di Travaglio: «Offro due euro a Bertolaso per farlo stare a casa». E il web: «Basta minchiate»

Marco Travaglio non riesce proprio perdere il vizietto di attaccare e polemizzare. E anche in questi momenti drammatici che vedono l’Italia piegata dall’emergenza, il direttore del Fatto scarica vagoni di veleno. A finire nel suo mirino è nuovamente Guido Bertolaso. Nei giorni scorsi lo aveva già attaccato quando tutta la politica – dalla Meloni a Renzi, passando per Berlusconi – concordava che l’ex capo della Protezione civile sarebbe stato il punto di riferimento ideale per gestire l’emergenza coronavirus. In quell’occasione aveva sputato fiele: «Piuttosto che Disguido Bertolaso, meglio la massaggiatrice».

Travaglio contro Bertolaso

Ora è tornato sull’argomento con un editoriale che prende spunto dalle parole di Attilio Fontana. Il giornalista twitta la frase del presidente della Lombardia sul compenso minimo dell’ex capo della Protezione Civile chiamato come consulente per l’emergenza coronavirus dal governatore: «Il compenso del mio nuovo consulente Guido Bertolaso sarà di un solo euro». E poi commenta: «Io ne offro due per farlo stare a casa». La stessa frase è l’incipit dell’articolo che Travaglio dedica a Bertolaso su Il Fatto intitolato Ma mi faccia il piacere e che viene linkato al tweet.

Sommerso dalle critiche

Il suo messaggio ha ricevuto tanti commenti. Chiaramente c’è chi lo applaude. Ma non tutti sono d’accordo. E sono molte le critiche. Scrive un utente:«Travaglio lei chiacchiera, Bertolaso agisce. E chi non fa (come lei) non falla». E un altro aggiunge: «Agita, crea confusione. È un odiatore seriale e basta». E un altro ancora osserva: «Meno male che torna Bertolaso! Sicuramente farà di più di quello che sta facendo ora la Protezione Civile». Caustico Luigi: «E ci credo che ne offriresti due per farlo stare a casa. Bertolaso e la Regione Lombardia hanno dimostrato che il tuo governo di incapaci rappresenta il nulla cosmico». Duro Paolo: «Io ne offro tre per farti smettere di scrivere minchiate, caro manettaro sbavante per l’incapace Giuseppi…».