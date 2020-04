“Sono molto, molto incazz….”. Il sindaco di Bareggio, Linda Colombo, ha tra le mani l’ordinanza del Viminale che autorizza le “passeggiate” dei genitori con i figli nonostante l’emergenza coronavirus. E straccia, in diretta Fb, quel pezzo di carta. Poi invita i suoi concittadini del paesino alle porte di Milano, a ribellarsi, a insultare, a gettare l’acqua addosso a chi esce di casa violando la quarantena.

Uno sfogo che ricorda un po’ quello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aveva tirato in ballo i “lanciafiamme” contro chi violi la quarantena.

L’appello della sindaca

“Se vedete qualche vostro vicino, insultatelo, tirategli un secchio d’acqua. Fate qualcosa. Ma chi se ne frega. Tanto in questo momento di follia, la follia è quasi concessa”. Linda Colombo, eletta nel 2018 con la Lega, ha proseguito così. “A seguito di questa schifezza – ha proseguito – di questo foglio di carta (l’ordinanza sulle passeggiate dei bimbi ndr) che finirà nella mia spazzatura: io chiedo che al ministero mi dicano che cazzo vuol dire questa cosa? Allora, per me questa è spazzatura”. Poi l’invito a vigilare sui concittadini. Con le buone o con le cattive.