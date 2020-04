Lezione dall’Italia agli sciacalli stranieri: “I leoni rimangono leoni e i cani restano cani…” (video)

Grande lezione dall’Italia agli speculatori stranieri. Nel corso di una trasmissione su RaiPlay, nella rubrica di Fiorello vivaraiplay, un agente immobiliare racconta una storia vera. Uno speculatore straniero scrive a un’agenzia immobiliare italiana dicendo di essere interessato a un certo immobile su cui era in trattativa. Però chiede uno sconto del 55 per cento vista la attuale difficoltà del settore immobiliare e dato che voi italiani state andando in bancarotta. La vicenda viene raccontata e in trasmissione viene mandata per intero la grande risposta dell’agenzia via mail. Eccola.

Lezione a chi vuole approfittarsi dell’Italia

“Gentile signore, grazie per il suo interesse, tuttavia non prevediamo la possibilità di applicare lo sconto da lei desiderato. Vede, il nostro Paese si è sempre rialzato dalle prove peggiori a cui la storia lo ha sottoposto, ci rialzeremo anche questa volta. Tra l’altro, deteniamo oltre il 70 per cento del patrimonio artistico e culturale mondiale. Nel Mediterraneo inoltre sono fiorite le maggiori civiltà dell’antichità. Civilità che hanno condiviso progresso, cultura e conoscenza.

L’agenzia risponde con una mail in italiano allo straniero

Credo che anche lei si trovi nella sua abitazione, così avrà il tempo sicuramente di tradurre questa nostra mail, quindi le scrivo in italiano. E la invito anche a tradurre questo antico detto. Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, Ma i leoni retano sempre leoni e i cani restano sempre cani. Cordialità.

Giorgia Meloni posta il video con un commento

Il video è stato postato anche da Giorgia Meloni con questo commento. “Prendetevi due minuti e guardate questo video. Una storia di quell’Italia orgogliosa che non si piega di fronte a chi vorrebbe approfittare di un suo momento di debolezza. Quell’Italia che vuole farcela a rialzarsi con le proprie forze. Quell’Italia bella, fiera e senza eguali, i cui valori sono e saranno sempre la nostra forza”.