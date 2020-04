La Russa: «Conte non ha più la maggioranza. Renzi lo ha creato e distrutto» (video)

«Visto che lei è un avvocato, presidente Conte, le volevo notificare che lei non ha più una maggioranza. Se ho capito l’intervento di Renzi, lei era già sotto condizione, ma Renzi oggi le ha detto “io ti ho creato e io ti posso distruggere”… È così Matteo, questo è esattamente il senso del tuo intervento? Che in alcuni punti io stesso ho condiviso… Ho applaudito Renzi in due passaggi. Era e sembrava un intervento responsabile dell’opposizione». Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a Palazzo Madama, rivolto al premier Giuseppe Conte. «Sia qui che alla Camera lei ha usato una frase identica: “Il mio non è un programma elettorale destinato a raccogliere il consenso”. Tutto ciò vuol dire che lei sa benissimo che tutto quello che ha detto può essere inteso come un tentativo di avere un consenso che gli elettori non gli hanno mai dato. Di accrescere il suo personale gradimento».

La Russa a Conte: «Ha accentrato poteri che non hanno Trump e Putin…»

E ancora: «Abbiamo il forte convincimento che lei, attraverso una sovraesposizione mediatica solitaria e senza contraddittorio, stia tentando di accrescere il consenso, non solo di combattere il virus. Ha voluto accentrare su di sé poteri che non hanno Trump e Putin, e che non ha Orban che avete martoriato. Ma almeno lui se li è fatti dare dal Parlamento…». La Russa poi incalza: «Le abbiamo concesso tutte le attenuanti possibili dettate dall’eccezionalità di questa emergenza, presidente Conte… Per lunghe settimane non abbiamo voluto drammatizzare gli errori e le inadempienze del governo, le ingiustificate discrezionalità… Lei ha nominato oltre 400 esperti e qualcuno dice che in Italia ci siano più esperti che contagiati… A fronte della nostra disponibilità, non abbiamo avuto un solo atto di condivisione da parte del governo. Ad oggi sa quanti pareri favorevoli sono stati dati agli emendamenti presentati da tutta l’opposizione? Zero. Neanche un solo emendamento col parere favorevole di questo governo che chiede collaborazione».