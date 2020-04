Lo aveva promesso e lo ha fatto. Matteo Renzi nel suo intervento al Senato ha affilato le armi. Si è preso i suoi tempi. E ha sferrato un attacco ad alzo zero contro Giuseppe Conte. Che deve scegliere se pensare ai sondaggi o ai dati Istat. Che fotografano la carneficina che si sta preparando per gli italiani. Altrimenti non avrà più il sostegno di Italia Viva.

Renzi dà l’aut aut a Conte

“Ci sono persone – ha detto l’ex premier – che non hanno paura solo di giorno. Ma che non dormono la notte”. Dopo la prima strapazzata sull’emergenza economica, arrivano gli attacchi più duri. Quelli che riguardano i paletti costituzionali. “In momenti di emergenza come questo, la Costituzione è la bussola. Non abbiamo mai avuto un quadro derogatorio come in questo momento”, dice Renzi. Nemmeno di fronte al terrorismo. “Lo dica ai suoi comunicatori – incalza – che non è lesa maestà se si fa notare questo. Voglio ricordare a me stesso e a lei che non può essere un decreto a stabilire se l’amicizia è vera o non è. Non può essere un decreto a dire se una relazione è stabile. Le ha ripetuto più volte nella sua ultima conferenza stampa per undici volte “noi consentiamo”. Nel campo delle libertà costituzionale non si consente. Perché le libertà vengono prima di lei”. E giù applausi. “Mi lasci dire con Seneca che non è lecito”. E ancora: “In questa aula ho contribuito a formare un nuovo governo per impedire a chi chiedeva pieni poteri. Non li ho tolti a lui per darli a un altro“.

“Se farà politica, noi ci saremo. Altrimenti no”

Poi la morale finale del leader di Italia Viva. Che sa di aut aut. “Non ci stiamo dietro alle veline di Palazzo Chigi, le conosce bene. Ho fatto quel mestiere. Siamo a un bivio”, ricorda Renzi alzando i toni. “Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, non era facile. Il punto è che nella fase e della politica non basta giocare sulla paura o sulla preoccupazione. Servono visione, progetti, scelte coraggiose”.

“Siamo a un bivio, si possono inseguire le dirette Facebook o seguire i dati statistici sulla disoccupazione. Io vorrei che lei desse un occhio in più ai dati Istat e uno meno ai sondaggi. Tocca a lei decidere, se ci vuole ci siamo per fare le cose che servono agli italiani. Se sceglie la strada populista non ci avrà al fianco. Se sceglie la politica saremo lì ad aspettarla”. Perché – conclude – come diceva Mino Martinazzoli quando lo criticavano “la politica è altrove”.