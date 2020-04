Italia ferma, l’Europa riapre, la Germania annuncia: “Pandemia sotto controllo”

Mentre in Europa diversi Paesi, tra cui l’Austria, al confine con l’Italia, riaprono negozi e attività produttive, l’Italia resta nella palude del dibattito politico e scientifico. La Germania, poi, che aveva dovuto fare i conti con il coronavirus molto dopo di noi, a quanto pare sarebbe già fuori dalla pandemia.

In Germania il coronavirus è sotto controllo

La pandemia di coronavirus in Germania è ora “sotto controllo e gestibile”. Lo ha assicurato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di una conferenza stampa, che aggiunge alcuni dettagli. “Ora possiamo dire che siamo riusciti a passare da una crescita esponenziale a una crescita lineare. Il tasso di infezione è diminuito in modo significativo”, ha affermato Spahn. Che poi ha prcecisato come, fino ad oggi, la Germania abbia eseguito tamponi a circa 1,7 milioni di persone. Oltre quattro volte in più di quelli fatti in Italia.

Il modello Italia? Non esiste