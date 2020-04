Il Pd aizza i suoi contro la Meloni. E sui social i dem vengono travolti: «State zitti, che è meglio»

Reazione rabbiosa del Pd alla composta manifestazione di ieri con cui Giorgia Meloni e i parlamentari di FdI, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, hanno portato sotto Palazzo Chigi le istanze degli italiani abbandonati dal governo. Secondo i dem, infatti, dare voce al “silenzio degli innocenti”, ovvero a tutte le categorie produttive che ad oggi restano senza aiuti e senza certezza di un futuro, sarebbe stata una “pagliacciata”, con lo scopo di “lucrare consenso”.

La rabbia del Pd contro “il silenzio degli innocenti”

“Rimaniamo allibiti per il gesto di Giorgia Meloni e dei parlamentari di FdI. Oggi, mentre l’Italia è in emergenza e agli italiani si sta chiedendo sacrificio, che brillante idea hanno avuto? Organizzare una manifestazione fuori Palazzo Chigi armati di cartelli e bandiera. Il tutto gridando: riapriamo tutto”, si legge nel post, che quindi assume anche i caratteri della fake news, visto e considerato che la richiesta non era affatto quella di una riapertura indiscriminata, ma di un piano ragionato per fare in modo che interi comparti non scompaiano dal sistema produttivo italiano. “Vedono uno spazio creato sul malumore e ci si infilano. Lo addentano, rabbiosi, nella speranza di strappare via un lembo di gradimento”, si legge ancora sulla pagina Facebook del Pd, che, invece, non sembra interessato a interrogarsi seriamente sui motivi di quel malumore che pure i dem dimostrano di conoscere.

Fake news e hate speech: il Pd aizza i suoi contro Meloni

Il post ha suscitato numerosi commenti, aizzando – quello sì – sentimenti di rabbia e hate speech. Non sono mancati, infatti, i consueti insulti del “popolo dei buoni” a Giorgia Meloni, né gli ancora più stantii richiami alla resistenza grazie alla quale i “fascisti” avrebbero la libertà di manifestare.