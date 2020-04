Il M5S perde pezzi: 7 deputati votano l’Odg Meloni. E Fabiola Bologna passa al Gruppo Misto

L’ordine di scuderia è indubbiamente passato: il M5S si è piegato ai diktat del Pd e alla Camera ha votato contro l’Odg Meloni, salvando di fatto il Mes. Ma nel Movimento si sono registrati anche sette voti a sostegno della proposta di Fratelli d’Italia contro il Fondo Salva Stati. Sette significative ribellioni, che danno la misura dello stato di agitazione tra i pentastellati costretti per l’ennesima volta a rimangiarsi una posizione di bandiera. Non solo, in mattinata, prima del voto, si era registrato anche l’abbandono del gruppo da parte della deputata Fabiola Bologna, passata al Misto, e una posizione piuttosto critica del collega Piernicola Pedicini contro “i preoccupanti tentennamenti del Movimento 5 stelle”.

I 7 deputati che hanno votato sì all’Odg Meloni

I sette deputati che, secondo i tabulati, hanno raccolto l’appello di Giorgia Meloni a votare l’Odg sono stati: Pino Cabras, Antonio Lombardo, Alvise Maniero, Dalila Nesci, Raphael Raduzzi, Andrea Vallascas, Giovanni Vianello. Risulta invece Corneli. “Ci sono 7 deputati Cinquestelle che non hanno seguito il diktat di partito, votando a favore dell’odg di Fratelli d’Italia per dire chiaramente no al Mes. In contrasto anche con i loro colleghi di partito che hanno scelto di sottomettersi al Pd. Senza che tolga nulla alle nostre differenze, da italiana li voglio ringraziare per essere stati coerenti e coraggiosi“, ha scritto su Facebook la leader di FdI.

Defezioni e critiche: tenuta a rischio per il M5S

In mattinata il M5S aveva subito un’altra grave defezione. La deputata Fabiola Bologna, infatti, ha lasciato il gruppo del Movimento 5 stelle e ha aderito al Misto. Su Facebook, poi, in un lungo post intitolato “Facciamo il punto sul Consiglio (europeo, ndr)” il deputato Piernicola Pedicini, tra un’accusa e l’altra a opposizione e alleati, parlando del Mes, ha puntato l’indice anche contro “i preoccupanti tentennamenti del Movimento 5 Stelle”. Insomma, sembra proprio che ancora una volta il M5S abbia salvato le poltrone, ma perso pezzi.