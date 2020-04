M5S genuflesso al Pd: vota contro l’Odg di FdI e salva il Mes. Meloni: “Che vergogna”. Bagarre in aula (video)

La Camera ha respinto l’Ordine del giorno di FdI contro il Mes. Determinanti sono stati i voti dei parlamentari del M5S. I grillini, infatti, in Aula si sono rifiutati di dire un no chiaro e che impegnasse anche il governo contro l’uso del Fondo Salva Stati. Per lo meno, quindi, l’Odg Meloni ha avuto il merito di sgombrare il campo dagli equivoci e dalle ambiguità. E ora agli atti parlamentari resta che i pentastellati sono contro i cappi europei solo a parole, mentre al dunque votano per spianargli autostrade.

Il M5S china il capo al Pd. Meloni: “Vergogna”

“L’ordine del giorno è stato respinto. Ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta tradisce ed esegue gli ordini del Pd. Che vergogna“, ha scritto Giorgia Meloni su Facebook, rilanciando il video del momento della votazione, quando dai banchi di FdI si è alzata tutta la delusione per l’ennesima capovolta anti-italiana dei grillini. “Ancora una volta il Pd ha schiacciato i suoi alleati, ancora una volta il M5S sceglie di perdere la faccia e tradire i cittadini pur di rimanere attaccati alle poltrone, ancora una volta è stata Fratelli d’Italia l’unica forza politica a battersi per l’interesse della nostra Nazione”, ha sottolineato poi il capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida. “Ora siamo curiosi di vedere come Crimi, Di Maio e compagnia – ha aggiunto – tenteranno di raggirare gli italiani propinando loro la favola che il M5S non vuole ricorrere al Mes”.

Il mondo alla rovescia dei grillini

Una curiosità che è stata presto soddisfatta: immediatamente dopo il voto, i pentastellati hanno postato sul Blog delle Stelle una vera e propria excusatio non petita nella quale la tecnica adottata è quella – consueta – del ribaltamento della realtà. Nel mondo alla rovescia grillino, dunque, Meloni diventa la “traditrice dell’Italia” e la dispensatrice di fake news, mentre nel post si continua a sostenere la balla messa in campo da Conte, ma poi ampiamente smentita, secondo la quale il Mes porterebbe la firma originaria del centrodestra e della Meloni in particolare. “Abbiamo respinto la provocazione dell’Odg della Meloni”, rivendicano i grillini sul loro blog. Per poi proclamare: “Il MoVimento 5 Stelle si opporrà in tutte le sedi all’attivazione del Mes”. Tutte, naturalmente, tranne quelle che contano. A partire dal Parlamento.