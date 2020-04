Si consolidano i dati incoraggianti secondo le ultime notizie fornite dalla Protezione civile. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono solo 355, il numero più basso dal 2 marzo. Si registra al contempo un record di guariti, che sono 2563 sempre nelle ultime 24 ore. Alto anche il numero dei ricoverati con sintomi, che sono meno 1707 rispetto a ieri, meno 124 nelle terapie intensive. Respirano dunque gli ospedali, cala la pressione nelle terapie intensive. E da lunedì la Protezione civile non farà più il punto stampa ogni giorno ma solo il lunedì e il giovedì. Un ulteriore segnale che si sta per raggiungere a fatica l’uscita dal tunnel. “I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini – ha detto Borrelli – Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa”.

Resta sempre alto il numero dei decessi che sono 575. Il numero complessivo delle vittime del Covid 19 nel nostro Paese è 22.745. Sono 172.434 i casi totali di coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza.