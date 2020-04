Vogliono farci fare la fine della Grecia. E vogliono illuderci che sarà un successo. “Il ministro Gualtieri ha lottato per un Mes senza condizioni e lo ha ottenuto”, esulta Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva. Una opportunità che neanche Pinocchio con gli zecchini d’oro. “Accedervi – prosegue il deputato renziano – significherebbe anche avere accesso all’ombrello illimitato della Bce, che ci consentirebbe di potenziare la nostra risposta alle esigenze di famiglie e imprese”. “Non comprendiamo quale sia lo scopo nell’attaccare violentemente Salvini e Meloni, e poi – sottolinea – usare i loro stessi identici argomenti per screditare il Mes. Italia Viva chiede un immediato dibattito parlamentare per poter affrontare il tema senza inseguire i populisti”, conclude.

Chi mente tra il Pd e i 5 Stelle?

Esattamente l’opposto di quanto garantito dai deputati Cinque Stelle in Commissione Politiche Ue. «Sul fondo Salva Stati si dicono tante menzogne. E va chiarito, una volta per tutte, che l’Italia non ha attivato il Mes. È uno strumento che già esiste dal 2012 e per accedervi si deve attivare tramite mandato parlamentare, ma finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo non si corre questo rischio: il Mes apre una linea di credito per i vari Paesi e noi una linea di credito garantita dal Mes non la voteremo». Come ha ricordato la Lega, «se il governo olandese festeggia, vuol dire che è una seconda Caporetto».

“La Grecia è stata ingannata con lo stesso trucco”

Chiaramente, “il Mes senza condizioni è un trucco ispirato dalla Merkel. Certo, prendete miliardi di nuovi prestiti senza condizioni. Ma poi l’anno prossimo Bruxelles ‘noterà che il vostro rapporto tra debito e Pil è schizzato alle stelle e a posteriori chiederà una gigantesca e catastrofica austerità”, A scriverlo su Twitter è l’ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, commentando l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo.

Varoufakis ci mette in guardia

“Ed ecco qui: l’Italia e altri. Hanno accettato prestiti Mes che porteranno ad un’austerità rigorosa l’anno prossimo, a pietosi prestiti alle imprese della BEI, a un sistema pseudo-federale di ri-assicurazione contro la disoccupazione, oltre a qualche briciola di filantropia. In cambio si sono impegnati a una depressione permanente”. E se lo dice Varoufakis, che ha conosciuto le ricette della Ue in Grecia prima di noi, c’è da credergli.