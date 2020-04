L’europeismo degli italiani vacilla di ora in ora. L’Olanda, intanto, non molla l’osso. Il Parlamento, infatti, ha approvato due risoluzioni per esortare il governo a non accettare gli Eurobond. E a tenere il punto sulla condizionalità per l’utilizzo del Mes. Sullo sfondo le interminabili discussioni dell’Eurogruppo sulle obbligazioni europee contro la pandemia. Le mozioni, presentate dal partito anti-Ue Forum per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono vincolanti. Ma danno fotografano bene la direzione intrapresa da alcuni governi. In chiave antieuropeista.

Gli italiani dicono addio all’europeismo

La teleconferenza dei ministri finanziari dovrà indicare ai leader politici quali aiuti mettere in campo per fronteggiare il coronavirus. Berlino e Parigi si sono ricompattati per contrastare il blocco dell’Olanda, contrario a Eurobond e Mes senza condizioni. Palazzo Chigi fa quel che può. Poco finora. “Abbiamo bisogno degli Eurobond per non far perdere competitività a tutta l’Europa”, ha detto Conte di fronte alla stampa europea. E ha proseguito con il solito ritornello della fedeltà all’Europa…

Ma gli italiani non lo seguono. Sempre più tra i cittadini serpeggia uno spirito critico contro Bruxelles. Lo rileva un sondaggio dell‘Istituto Ixè. Che evidenza un ” preoccupante calo fra gli italiani dello spirito europeista”. Come conseguenza della mancanza di solidarietà dimostrata dalle istituzioni comunitarie. I numeri parlano chiaro. Oggi solo poco più di un terzo (36%) degli italiani ha fiducia nell’Unione europea. Un calo di quasi 10 punti rispetto a due anni fa. Anche la moneta europea perde colpi. Negli ultimi due anni la quota di italiani favorevoli all’abbandono dell’euro è sempre stata nettamente sovrastata dai favorevoli. Oggi lo scarto tra i due “partiti” dal 40 per cento si è ridotto al 20.