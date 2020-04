Guardateli bene nella foto, sono proprio loro, i picchiatori della tastiera, i grillini infuriati, delusi, isterici, piangenti, per il Mes. Il popolo dei Cinquestelle non ce la fa più: vorrebbe liberarsi anche del Pd, ma sa che un minuto dopo sono finiti. Lacrime. Troppi ritorni a casa. Vita domiciliare come i cittadini normali.

Hanno dovuto sopportare – oltre alla solita tiritera di bugie di Conte in diretta tv e social – persino l’inganno del Mes. Avevano postato ovunque il no Mes sì Eurobond del premier. È finita esattamente al contrario.

Grillini all’angolo per il Mes

La giornata di ieri – se non fosse stata triste per la Patria tradita da un governo di felloni – ha fatto vivere momenti spettacolari. Scrivevano, attivisti, dirigenti e parlamentari transitori dei Cinquestelle, contro Salvini e Meloni, ma ce l’avevano con Gualtieri e pure col povero Conte. Senza scorticarli troppo, però. Dagli al sovranista sennò ci casca il governo. E pure le poltrone e gli stipendi. Stanno all’angolo, però.