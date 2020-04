Vergognoso braccio di ferro di potere tra Dem e 5Stelle sulla pelle delle imprese. La denuncia arriva da Fratelli d’Italia mentre è in corso l’ennesimo tavolo del governo sulla liquidità.

Fratelli d’Italia: vergognoso scontro di potere

”Mentre non meglio identificate fonti del Mef annunciano, a Consiglio dei ministri non ancora concluso, di aver trovato una intesa sul pacchetto liquidità. E di aver rafforzato il ruolo di Sace, altre fonti interne alla maggioranza denunciano una lotta di potere tra Pd e M5S. Sempre su Sace. Una vergogna”. Così in una nota comune i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Lollobrigida e Ciriani.

“Un’operazione“, aggiungono i parlamentari,” che offende e umilia i milioni di italiani. Che stanno fronteggiando la grave emergenza coronavirus letteralmente con l’acqua alla gola. Mentre tutto crolla e le famiglie, le imprese e le filiere produttive arrancano, al governo non individuano soluzioni adeguate. Ma trovano il tempo per giocare al risiko delle nomine”. Manuale Cencelli anche di fronte alla pandemia. La logica delle poltrone e del potere – denuncia Fratelli d’Italia – è sempre scandalosa, ma in questa emergenza diventa vergognosa. “Una spartizione di poltrone e potere che va interrotta. Per affrontare, tutti insieme, una crisi di sistema nazionale e mondiale”, concludono i capigruppo di FdI alla Camera e al Senato.

Dal governo solo grandi manovre e zero fatti

Dopo il vertice di maggioranza di questa mattina, infatti, il governo si è di nuovo arenato. Sul tappeto la questione della liquidità per dare ossigeno alle imprese. E il dossier scuola. Nel pomeriggio si è tenuto un incontro tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i capidelegazione delle forze di maggioranza. Top secret sull’esito. Le grandi manovre continuano.