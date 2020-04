“Sì, è vero, mi ha chiamato il Papa…”. Non voleva dirlo, glielo hanno strappato con le tenaglie e alla fine lui, Mattia Santori, leader delle Sardine, ha ammesso. Con un po’ di imbarazzo, umile, senza dare enfasi a quella telefonata che Papa Bergoglio gli aveva fatto un paio di mesi fa.

Lo scherzo a Santori

Intanto qualcuno, mentre lui raccontava l’aneddoto, sghignazzava dalle risate.”E’ tanta roba, ci aveva invitato a un incontro. Pensavo a uno scherzo, ero emozionato: il suo messaggio è stato `Continuate così, perché la gentilezza che emana dalle vostre piazze è fondamentale´”. E le risate risuonavano in Italia, fragorose, con persone piegate in due. Chi? Quei monelli della Zanzara, autori dello scherzo del Papa. Ch ae mai ha chiamato Mattia Santori e mai gli ha rivolto quelle parole di incoraggiamento che il leader della Sardine sostiene di aver ricevuto. Lo scherzo era stato fatto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a gennaio scorso e non era mai stato rivelato per non irritare il Vaticano.

“Il Papa mi aveva incoraggiato…”

Ma Santori aveva abboccato alla grande e un paio di giorni fa aveva rivelato il retroscena: “Il Papa mi aveva chiamato per ringraziare le Sardine per l’ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze”. “Non l’ho mai detto prima – ha detto poi – ma eravamo rimasti d’accordo per incontrarci, poi tutto è saltato per l’emergenza coronavirus”.

Bergoglio, invece, era un finto Bergoglio. Un imitatore. E Santori è stato costretto a prenderne atto e a smentire la telefonata. Una figuraccia, una delle tante, tipica di una sardina che si crede uno squalo.