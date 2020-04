Festa di nozze a Napoli. Per gli immigrati la quarantena non vale? (video)

La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi, quindi non tacciato di xenofobia o razzismo, Francesco Emilio Borrelli. L’ultima segnalazione proviene da Castel Volturno e mostra, attraverso del materiale fotografico pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Castel Volturno se…” un gruppo di immigrati raggruppatosi in attesa di una celebrazione di un matrimonio, poi festeggiato con un corteo di auto, come mostra un video pubblicato da un utente.

Il video del consigliere sulle nozze tra immigrati

Borrelli ha documentato un matrimonio a Castel Volturno il 27 marzo. Nella cittadina alle porte di Napoli, infestata da decine di migliaia di clandestini, un gruppo di africani ha celebrato un matrimonio, come se le norme che vietano gli assembramenti riguardassero solo gli italiani. Ed è così, in tutto Italia.

Gli assembramenti con immigrati sono consentiti?

“Come segnalatomi da diversi cittadini, è stato celebrato un matrimonio tra immigrati con assembramenti assolutamente vietati. Abbiamo segnalato la vicenda alle autorità perché in questo periodo di emergenza sanitaria è vietatissimo dare luogo ad assembramenti. Le leggi devono essere rispettate da tutti, dagli autoctoni e dagli stranieri, solo così si ottiene davvero l’integrazione”. Video di Francesco Emilio Borrelli

Che ne pensa il governatore De Luca?

Chissà se il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sarà altrettanto determinato anche con questi trasgressori. Ieri è intervenuto per avvisare genitori e figli campani. “Considero gravissimo il messaggio proveniente dal ministero dell’Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle nostre spalle. Ignorano tra l’altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l’ondata più forte di contagio. Rischiamo, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio”. che ribadisce che “è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging”. “Ribadisco che in Campania rimane in vigore l’ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale”, sottolinea.