Sugli aiuti ai paesi europei in difficoltà per il Covid 19 l’Ue perde ancora tempo. “Non c’è ancora una posizione della Commissione su questa materia”. Così il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer risponde, durante il briefing on line con la stampa, in merito alla proposta lanciata dai commissari italiano e francese, Paolo Gentiloni e Thierry Breton, favorevoli a creare un fondo europeo ad hoc in grado di emettere titoli di debito comune, per aiutare gli Stati membri ad affrontare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.

“Ci sono due cammini distinti – continua Mamer – da una parte l’Eurogruppo sta preparando un certo numero di proposte e dall’altro la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, hanno ricevuto il mandato dall’ultimo Consiglio Europeo di preparare un piano di ripresa”. “Per il momento, quello che c’è da parte della Commissione sul tavolo è la proposta Sure, presentata dalla presidente Ursula von der Leyen la settimana scorsa ed è l’unica proposta della Commissione per il momento”, prosegue Mamer.

Proposte e non fatti, come si evince. Una certezza, quella dell’inefficienza dell’Europa in questa crisi, che è ormai patrimonio comune. Ma stranamente non ne fanno cenno i Cinquestelle, che fino a qualche settimana fa erano i fautori di una rapida uscita dall’Europa e dall’euro. Non solo stanno zitti ma, come dimostra un video che sta circolando in queste ore su Fb, hanno compiuto l’ennesima giravolta: prima erano no euro e adesso sono europeisti convinti.