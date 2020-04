Diventa un caso il tweet di Walter Ricciardi, rappresentante italiano all’Oms, che ha pensato bene di rilanciare un video violento contro Donald Trump. Nel video si vedono persone che si dilettano nel punching ball contro un pupazzo di gomma che ha il viso, appunto, di Trump.

Sono immagini violente. La testa della sagoma di Trump viene presa a pugni e calci. Il video è stato ripreso dall’account di Michael Moore, regista in prima linea contro il presidente Usa. Ricciardi, che è uno degli esperti nominati dal governo per l’emergenza Covid, resosi conto del passo falso, prima ha ripubblicato il video dicendo di essere contro ogni forma di violenza. Poi lo ha eliminato del tutto.

Deve avere letto i commenti che criticavano aspramente il suo retweet, incomprensibile in un momento come questo, visto che il suo profilo è seguito da persone che vorrebbero magari leggere informazioni chiare sulla pandemia e non certo imbattersi in tweet di propaganda politica anti-Trump.

Il tweet di Ricciardi è stato commentato dal sito Diplomazia italiana con parole molto aspre: “L’iniziativa è da giudicare grave, irresponsabile e dannosa. Pubblicando quelle immagini sulla sua pagina Twitter, seguita da oltre 35.000 contatti anche istituzionali, un consulente del governo italiano sembra avallare rappresentazioni aggressive che non trovano posto nel quadro della normale dialettica democratica. Inoltre, l’azione di Ricciardi appare oltremodo sconsiderata, nella misura in cui attacca il capo di uno Stato straniero, tradizionale amico e alleato dell’Italia, che lo scorso 10 aprile – su preghiera del Presidente del Consiglio Conte – ha varato un generoso piano di aiuti alla Repubblica italiana.

Anche il giornalista Nicola Porro ha commentato il passo falso di Ricciardi dicendo: “O chiede scusa, o si dimette”. Si Twitter il tema è diventato di tendenza e in tantissimi si chiedono: ma che esperti ha nominato il governo Conte?