Anche la Russia è ormai in stato di grave emergenza coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore è stata ampiamente superata la soglia psicologica dei 20mila contagi, registrando il numero record per il Paese di 2.774 nuovi casi. I russi affetti da Covid-19 arrivano così a un totale di 21.102. E Putin prepara la nazione agli scenari peggiori.

Putin invoca “misure straordinarie”

I dati ufficiali parlano anche di 170 morti con coronavirus, dei quali 22 nelle ultime 24 ore. Ammontano, invece, a 1.694 i pazienti guariti, mentre nell’ultima giornata 224 persone hanno lasciato gli ospedali. Ma a dare davvero la misura della gravità della situazione nel Paese è stato l’intervento del presidente Valdimir Putin che ha invocato “misure straordinarie” per fare fronte all’emergenza.

La Russia si prepara agli scenari più complessi

Fra gli interventi delineati da Putin anche il coinvolgimento del ministero della Difesa per il rifornimento di dispositivi di protezione per il personale degli ospedali. Il presidente russo, inoltre, ha sollecitato la verticale del potere sotto di lui a prepararsi “agli scenari più complessi”. “Abbiamo diversi problemi, non c’è nulla di cui vantarsi e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”, ha affermato in una video conferenza. La situazione “di fatto cambia ogni giorno e non per il meglio”, ha aggiunto Putin, riconoscendo che, fra tutti gli effetti negativi della pandemia, vi è “la volatilità” dei mercati delle materie prime, un settore che per la Russia “è molto importante”.