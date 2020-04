“Cari amici, io e la mia famiglia, dopo oltre un mese di battaglia contro il coronavirus, siamo guariti”. Incubo Covid-19 finito, dunque, per il deputato di FdI Edmondo Cirielli, che ne ha dato comunicazione su Twitter, ringraziando le “migliaia di persone che mi hanno testimoniato la loro amicizia e solidarietà umana”. E rivolgendo “auguri di pronta guarigione a coloro che combattono ancora!”.

La notizia del contagio, poi il ricovero

Cirielli era stato il secondo deputato a risultare positivo, dopo il dem Luca Lotti. L’annuncio aveva colpito e commosso. E poi fatto preoccupare: un paio di giorni dopo, infatti, per il deputato di FdI e questore della Camera si era reso necessario il ricovero, fortunatamente durato molto poco.

Gli speciali auguri di Pasqua di Cirielli

Cirielli non si è mai abbattuto né alla notizia del contagio, né nelle difficili fasi della malattia. E, anzi, per quanto possibile, ha voluto raccontare con positività quello che gli stava avvenendo. “Anche in questo momento duro ho visto tante cose belle. Tanti momenti di professionalità, di sacrificio e di umanità negli operatori sanitari”, raccontò dopo il ricovero, ammettendo momenti di sconforto solo in relazione alla salute del figlio neonato. “Io sono sempre di quelli del Boia chi molla , ma quando ci sono di mezzo i bambini…”, disse proprio al Secolo d’Italia. Acqua finalmente passata, e ora tutte le energie sono rivolte al futuro. “La Pasqua – ha scritto l’altro ieri il deputato di FdI su Twitter – è la festa della rinascita, lo sarà anche per la nostra Patria”.