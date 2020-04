Coronavirus, positiva una tigre dello zoo di New York: altre tre tigri e tre leoni mostrano i sintomi

Un tigre dello zoo del Bronx, a New York, è risultata positiva al Coronavirus. Lo rende noto la Wildlife Conservation Society in un comunicato, come riferisce l’emittente Abc. L’esemplare è una femmina di 4 anni di nome Nadia. Ha una tosse secca e non mostra alcun appetito. Proprio per questo – a scopo precauzionale – l’hanno sottoposta al tes. Il risultato dell’esame è stato confermato dall’Usda’s National Veterinary Services Laboratory in Iowa.

Zoo di New York: non solo la tigre, a rischio altri animali

Altre tre tigri e tre leoni mostrano sintomi associabili al coronavirus. Tra questi esemplari anche Azul, sorella di Nadia. Tutti gli animali, si legge, dovrebbero recuperare. Secondo il Washington Post, che fa riferimento ad informazioni del Dipartimento dell’Agricoltura, i felini sarebbero stati contagiati da un inserviente dello zoo. La struttura è chiusa dal 16 marzo.

In Italia gli zoo assumono iniziative

In Italia, con la chiusura degli zoo, gli animali vengono assistiti senza sosta. Ci tengono a sottolinearlo tutti gli addetti ai lavori dei bioparchi. Fioccano le iniziative perché non vada perduto un vero e proprio patrimonio, anche in termini economici. Lo Zoo di Napoli continua la sua attività attraverso i social network. Ha lanciato un’iniziativa che prevede la possibilità di acquistare dei biglietti senza data, così da sostenere l’attività del bioparco e la cura di tutti gli animali che vivono al suo interno.

Veterinari al lavoro

Attraverso i propri canali social, lo Zoo di Napoli mostra quotidianamente al pubblico gli animali che vivono serenamente giorno per giorno. Un’iniziativa che permette ai suoi frequentatori abituali, o a chi aveva in mente di andare a far visita al bioparco, di guardare a distanza leoni, tigri, scimmie. Il personale, chiaramente, non ha smesso di prendersi cura degli animali, garantendo loro tutto ciò di cui hanno a bisogno. Anche i veterinari sono al lavoro: si occupano del benessere delle specie ospitate all’interno dello zoo, dalla loro salute al nutrimento, passando per il training e per le cure cliniche.