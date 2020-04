Il titolo sul sito della Regione Lazio è bello grosso e scritto chiaro: “Contributo affitti: 23 miliardi per commercianti e artigiani”. Peccato che oltre quello non ci sia niente. Nell’apposita sezione, sotto la rassicurante scritta a caratteri cubitali “Regione vicina. Tutte le azioni per essere vicini alle persone”, non c’è alcun link, alcuna indicazione, alcuna informazione che possa davvero aiutare commercianti e artigiani. Eppure Zingaretti & co hanno annunciato il contributo quasi un mese fa: il 3 aprile.

FdI: “La Regione Lazio inganna i cittadini”

Tempo per organizzare l’erogazione e le informazioni per attivarla, insomma, ce n’è stato, specie considerando l’urgenza dettata dalla crisi. Invece, ad oggi, sul sito ci sono solo il disegno di un grazioso negozio a forma di casetta e un proclama: “Contributo affitti per i commercianti e gli artigiani che hanno subito una perdita di fatturato a seguito della chiusura dei locali imposta dalle norme nazionali”. Non è una svista o un altro disservizio informatico dei siti della Regione Lazio. Il fondo, infatti, proprio “non è stato ancora erogato”, fanno sapere i consiglieri regionali di FdI. “La Regione Lazio – aggiungono – farebbe meglio a smettere di pubblicizzarlo come se fosse cosa fatta, così inganna i cittadini“.

Contributo affitti: le imprese non possono più aspettare

“Il contributo, annunciato sin dal 3 aprile con tanto di slogan retorico ‘vicino alle persone’, non è mai arrivato nelle casse dei negozianti“, proseguono gli esponenti di FdI, annunciando un’interrogazione al governatore Nicola Zingaretti e chiedendo che “si proceda rapidamente all’attuazione del provvedimento perché gli esercenti, a fronte della chiusura delle attività per le misure anti Covid-19, non possono più sostenere i costi fissi come le locazioni dei locali commerciali”.