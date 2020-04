Il “vero” cambiamento del M5S? Lo racconta in un video dal montaggio dagli effetti esilaranti, ma dalla sostanza sconcertante, una delle tante pagine Facebook che spesso e volentieri, della forza di governo pentastellata, evidenzia incoerenza. Inattendibilità. Repentini cambi di posizione in campo. Insomma, un video postato sui social dalla pagina “Verità, libertà, sovranità”. Intitolato semplicemente “Cambio di idee M5s”. E che rimbalza sui social, assemblando capriole e bufale dei grillini, riassume sinteticamente ed efficacemente, tutti i cambi di casacca e di idee dei pentastellati al potere.

Capriole, bufale, incoerenze del M5S in un video esilarante

Dalla Tap versione campagna elettorale al voltafaccia governativo. Passando per l’odierna fronda “sovranista” e gli esodi incessanti di deputati espulsi o uscenti di loro iniziativa. Fino al famigerato «mai col partito di Bibbiano» gridato a viva voce da Giggino Di Maio ai tempi del governo gialloverde con Matteo Salvini. Per non parlare della posizione anti-euro e anti-Merkel, poi clamorosamente franata il giorno del voto dirimente con cui i grillini hanno dato l’ok a Ursula van del Leyen. Come noto, in quel caso, lo scorso 16 luglio, i pentastellati furono determinanti per l’elezione della politica tedesca a capo della nuova Commissione europea. Dunque, nel video citato e postato in basso ci vengono riproposti molti di questi “inciampi” di percorso politico. Ma non tutte, e solo per questioni multimediali, le capriole del M5S. Una forza di governa che, tra carpiati e salti mortali, negli ultimi anni ha piroettato e saltellato a singhiozzo. Ha detto di tutto. Smentito di più. Vedere, ancora una volta e tutto insieme, per credere…