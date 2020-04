Bollettino Covid-19, altri 482 morti. Ricoveri e terapie intensive in calo

Sono oltre 23mila i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 482 decessi, per un totale di 23.227 dall’inizio della crisi. I casi attualmente positivi sono 107.771, con un incremento di 809 unità rispetto a ieri quando si era registrato l’aumento minore (+355) dal 2 marzo scorso. Scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 779 in meno rispetto a ieri, per un totale di 25.007. La situazione migliora anche nei reparti di terapia intensiva dove si trovano attualmente 2.733 pazienti (-79).

In isolamento domiciliare 80.031 persone. I guariti sono in tutto 44.927, di cui 2.200 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 175.925 (+3.491). In tutto, sono stati eseguiti 1.305.833 tamponi.

Terapie intensive e ricoveri in calo

La curva dei contagi in Italia è quindi stabile. Calano di poco i decessi. Sono però decisamente in calo da qualche giorno le terapie intensive e i ricoveri. Inoltre il 74% per cento dei pazienti e’ in isolamento al domicilio. “Più passa il tempo più il virus si indebolisce, questo è uno degli aspetti che possono concorrere alla lotta al virus per questo e’ importante evitare la promiscuita'” questo il commento del prof. Colantuoni dell’universita’ Federico II di Napoli. Rimane l’emergenza sanitaria in particolare nelle regioni del nord ma avanza la zona rossa a pochi chilometri da Roma nel comune di Campagnano.

Ecco i casi attualmente positivi al Covid-19 per Regione

34.195 in Lombardia,

13.584 in Emilia-Romagna,

14.223 in Piemonte,

10.444 in Veneto,

6.470 in Toscana,

3.412 in Liguria,

3.172 nelle Marche,

4.282 nel Lazio,

3.045 in Campania,

1.985 nella Provincia autonoma di Trento,

2.694 in Puglia,

1.403 in Friuli Venezia Giulia,

2.171 in Sicilia,

1.971 in Abruzzo,

1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano,

431 in Umbria,

881 in Sardegna,

832 in Calabria,

549 in Valle d’Aosta,

262 in Basilicata

209 in Molise.