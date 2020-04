Regole “macchinose” e che “non funzionano”, che serviranno solo a far ritrovare indebitati commercianti, imprenditori e artigiani. Silvio Berlusconi smonta la propaganda intorno al Decreto liquidità con una lettera al Sole 24 ore, nella quale avverte: o cambia o lascerà solo debiti.

Berlusconi: “Sono molto preoccupato”

Se il Decreto liquidità “non cambia – ha spiegato il Cav – arriverà a garantire alle aziende solo la liquidità per pagare le tasse. Una colossale partita di giro che lascerà imprese, artigiani, commercianti nella stessa condizione di prima, e per di più con un debito da pagare“. “Stando così le cose – ha proseguito – non stupisce che diversi piccoli imprenditori abbiano già annunciato di non aver l’intenzione di farvi ricorso”. Il leader di Forza Italia si è detto dunque “molto preoccupato” e ha criticato il provvedimento dell’esecutivo.

Dal governo “regole macchinose che non funzionano”

“Il governo – ha scritto Berlusconi – ha varato regole macchinose che non funzionano, che richiedono tempi lunghi e che scaricano oneri difficilmente sostenibili sul sistema bancario, già in difficoltà per la parziale chiusura delle filiali e la riduzione del personale”. Poi l’ex premier ha lanciato alcune proposte: “Aumentare la garanzia dello Stato al 100%, così da garantire le banche sull’intero credito concesso”; “sostituire le ordinarie procedure anti mafia e anti riciclaggio con un’autocertificazione, con pesanti pene per chi avesse rilasciato dichiarazioni mendaci”; “sospendere gli adempimenti fiscali fino a fine anno per le imprese in difficoltà”. “A queste condizioni – ha concluso Berlusconi – il decreto liquidità realizzerebbe davvero le finalità perseguite dai suoi proponenti”.