Negoziante in lacrime: “Sono incaz…nera con Conte. Il decreto liquidità è una fregatura” (video)

“Sono incaz…nera, delusa e affranta”. La serranda chiusa del suo negozio alle spalle, le lacrime le si strozzano in gola. “Questo negozio è come un figlio. Tutto viene dopo”, esclama la giovane imprenditrice che sta commuovendo il web. E’ un video che ci lascia tristezza e rabbia. “In queswto periodo ho scoperto altre cose stando a casa, ma non si può vivere a lungo senza che il negozio non esista”.

“Aspettiamo, si risolverà, non possiamo fallire tutti”, è il suo pensiero, la sua speranza. “Ma vedo che la soluzioone non arriva. Tra un mese sarà tardi, le cose non saranno come prima. Poi arriva il premier Conte che dice che ha pensato a noi con il decreto liquidità”. Ma i problemi rimangono. E insormontabili per certi versi.

“Le aziende potranno avere finanziamento a basso interesse. Bene, sto aspettando da giorni. Guardo il sito che spiega che ci sono 4 step semplicissimi. Ma già al primo si è bloccato tutto. Fai richiesta alla tua Banca, sarà la Banca che tratterà col governo” . L’intoppo è qui. Attenzione, è una situazione che sta mandando ai matti tutti i commercianti e i piccoli e medi imprenditori. “Ecco, io non riesco a prendere appuntamento con la mia Banca che già, quando lavorava a pieno regime riceveva per appuntamenti. Ora gli istituti di credito lavorano solo 3 giorni a settimana e l’appuntamento l’avrò tra due mesi o più”.

Troppo tardi. “Ci ho creduto. Ho creduto a Conte, ero felice, ma poi o capito dov’era la fregatura. Tra l’altro la richiesta di liquidità avrà bisogno di preventivi dettagliati. Tra tre mesi sarò morta” commercialmente parlando. “Dopo la morte da Covid- 19 ci sarà la morte di tanti commercianti che non ce la faranno. e molti di loro si toglieranno la vita, come accaduto in passato”.