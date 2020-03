«Se furon vane le pinze, valsero i denti». È il motto che si legge nel cimitero militare di Redipuglia sul cippo dedicato ai soldati del Genio guastatori della Grande Guerra. È il doveroso omaggio a uomini che i reticolati nemici, in mancanza di tronchesi, li spezzavano a morsi. Più o meno quel che accade in queste ore a Napoli nella guerra contro il virus cinese. Non sono certo guastatori gli oncologi Paolo Ascierto, Enzo Montesarchio, Franco Perrone e Roberto Parrella – in forze rispettivamente al Pascale e al Cotugno – ma il loro ingegno è riuscito ad avere ragione della cronica carenza di mezzi che tormenta, e non da ora, la sanità meridionale. Se nelle prossime ore la lotta al coronavirus potrà contare su un alleato, forse decisivo, sarà merito loro.

L’ingegno di 4 oncologi più forte delle storiche carenze sanitarie

Prima, infatti, nessuno in Italia aveva preso in considerazione il tocilizumab. È un farmaco già in circolazione e usato con successo per contrastare l’artrite reumatoide e che l’ingegnoso quartetto partenopeo, da anni impegnati nell’utilizzo dell’immunoterapia con i loro pazienti, conosce bene. Soprattutto ne ha intuito il potenziale nel trattamento delle complicanze del coronavirus perché già sperimentato per contrastare quelle derivanti dalla terapia con le cellule Cart-T in alcuni tipi di tumori. La più grave, spesso persino letale, è la sindrome da rilascio citochimica. E così, una volta scoperto che a Wuhan il Covid-19 lo combattono anche con il tocilizumab, realizzano un vero ponte scientifico con i loro colleghi cinesi con relativo scambio di dati e informazioni. La conferma arriva: il prodotto funziona anche contro il virus.

Da Wuhan a Napoli la via per sconfiggere il virus

I quattro non perdono tempo e decidono di applicarla su otto pazienti in terapia intensiva. Tutti, tranne uno, con patologie pregresse. Pare che funzioni. Il primo paziente è stato già estubato e oggi stesso, probabilmente, tornerà in reparto. Per tutti gli altri la respirazione migliora. Il protocollo che traccia l’identikit dei candidati adatti alla terapia si chiama Tocivid-19. Deve ora avere l’ok dell’Aifa. Ascierto pressa: «È importante che l’utilizzo del tocilizumab venga esteso quanto prima. Così potremo salvare altre vite». Giusto. Con la speranza che, grazie a lui e ai suoi colleghi, sia questa volta la tanto bistrattata sanità del Sud a tirare la volata per far uscire l’Italia dal tunnel della virus e della paura. Gliene saremmo grati tutti.