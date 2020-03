I maggiori social network bacchettano il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Anzi. Rimuovono alcuni video che “vìolano le raccomandazioni in materia di salute pubblica”. Con la pandemia non si scherza. Così Twitter, Facebook e Instagram hanno cancellato dalla rete due videodel premier del Brasile.

I giganti social censurano Bolsonaro

Le pubblicazioni del leader sudamericano sono comparse domenica scorso. E oggi non sono più consultabili. In un video Bolsonaro se la ride del coprifuoco adottato in mezzo mondo per combattere il contagio da covid 19. In un altro il presidente si fa immortalare mentre cammina e si ferma a parlare con i passanti per le strade di Brasilia. Poi elogia le persone che continuano a lavorare. E critica apertamente le misure di isolamento sociale. Per il presidente brasiliano si tratterebbe di norme eccessive. Per lui solo le persone con più di 65 anni dovrebbero restare a casa. Sulla scia dell’immunità di gregge del premier britannico. Che poi ha fatto retromarcia.

Il presidente brasiliano non commenta

Il primo a rimuovere i post-video del presidente brasiliano è stato Twitter. Poi anche Facebook e Instagram. Insomma, come un utente qualsias,i anche il capo di uno Stato con 209 milioni di abitanti non rispetta le regole della community. Fa disinformazione sull’emergenza sanitaria mondiale. Neanche a dirlo Bolsonaro ha preferito non enfatizzare la l’incidente”: “Non voglio commentare…”.

Ma Bolsonaro non è l’unico capo di Stato a farsi notare: in Bielorussia Lukashenko non è da meno. Solo due giorni fa, dopo aver assistito ad una partita di hockey giocata in suo onore, ha detto ridendo: “Il freddo è un vaccino perfetto”.