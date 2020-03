Tutti sull’attenti, onore ai medici: l’omaggio delle forze dell’ordine fuori dall’ospedale (video)

Video commovente. Un gesto commovente, protagoniste le forze dell’ordine.

Le auto della polizia, dei carabinieri, della finanza e della municipale si sono schierate davanti l’ospedale Apuano di Massa Carrara . Attendono che i medici dell’ospedale impegnati nella lotta contro il coronavirus si schierino di fronte a loro. E rendono un caloroso omaggio a loro tutti: medici e infermieri applaudono, commossi.

Un gesto estemporaneo che scalda i cuori in un momento di angoscia come quello che stiamo vivendo. “Attenti, saluto”, ordina il più alto in grado. Il video sta diventando virale in rete. Con sensibilità Giorgia Meloni lo ha postatato sui suoi canali social. Perché non è un gesto qualunque.

Onore a medici e infermieri

“Un ennesimo, toccante, momento di solidarietà – scrive il sindacato degli agenti – volanti della Polizia di Stato unitamente a tutte le Forze dell’Ordine si sono date appuntamento per dare gli onori a medici e infermieri. Tutti in prima linea. Tutti uniti Tutti eroi! Il SAP esprime il suo plauso a chi ha ideato tale meraviglioso momento e a tutti i protagonisti in campo!”.