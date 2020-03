Scandaloso intervento della europarlamentare del Pd: “Grazie Lagarde…” (video)

Lagarde grazie. Scandaloso intervento della europarlamentare del Pd Irene Tinagli. Dopo il noto e scriteriato intervento della Lagarde, ci si sarebbe aspettati una critica severa alla rappresentante della BCE che ha fatto arrabbiare anche Mattarella. Un intervento da italiana indignata. Invece… Non ci attenderemmo sorrisi, genuflessioni e ringraziamenti. Ringraziamenti di che, poi? Cosa ha da ringraziare il Pd in questa disgustosa circostanza? Di averci m3essi nei guai con lo spread?

Il tono e l’enfasi della Tinagli sono irricevibili. Si spertica in elogi, come l’ascolto del video dimostra. Sconcertante. Da italiani, non abbiamo bisogno di gente così a rappresentarci. Questo è il Partito democratico. La pagherete casa, è il commento sulla pagina web Ferrara libera che ha diffuso il video con l’intervento scandaloso della Tinagli.

Elogi alla Lagarde: follia

Più che le risposte, secondo Irene Tinagli, è l’Italia che avrebbe aspettative sbagliate. Siamo alla follia: “Le borse speravano in un intervento più massiccio della Bce in risposta alla crisi del coronavirus. Ma la scelta della presidente Christine Lagarde, le sue parole seppur oggettivamente un po’ ruvide, sono però anche uno schiaffo alla pigrizia degli stati membri dell’Unione, un richiamo alla responsabilità e al coraggio dei governi. E’ a loro che spetta il compito di spendere…”.

Gli italiani se ne ricorderanno

Tra l’altro Tiagli parla di un ripresa economica che vede solo lei. Ringraziando la donna che ha fatto crollare le Borse con una sola frase. Insomma, come scodinzolare in Europa: è il peggio che potessimo aspettarci. Gli italiani ricordino chi hanno mandato in Europa…

Ascoltare per credere.