Levata di scudi contro la Lagarde e l’attacco Ue all’Italia. Meloni: “Dobbiamo difenderci” (video)

Levata di scudi trasversale contro Christine Lagarde, che ieri ha dato l’impressione che la Ue se ne fregasse dell’Italia. Poi ha fatto dietrofront, ma di questa Europa non c’è da fidarsi. E’ stato “un atto cinico e ignobile” esporre l’Italia “alla speculazione finanziaria” mentre il Paese è impegnato dall’emergenza coronavirus. In un video su Facebook, Giorgia Meloni torna sulle parole di Christine Lagarde di ieri.

Meloni: Lagarde vuol mettere in ginocchio l’Italia

“Purtropo la Bce Lagarde-Schauble – dice la Meloni – altro non è che l’immagine di una Europa dell’asse franco-tedesco”, spiega la leader di FdI. Per la Meloni, “quello che è accaduto ieri conferma la tesi” che c’è chi vorrebbe “utilizzare l’eurozona per mettere i ginocchio l’Italia e poi saccheggiarla come in passato in Grecia”.

“Non piegheremo la testa”

La leader di FdI prosegue. “L’Italia deve difendersi, lunedì c’è l’Eurogruppo, il governo italiano deve dire che non piega la testa, chiedere la rimozione della Lagarde e un piano di investimenti per fronteggiare il coronavirus e soprattutto dire no al Fondo salva Stati, no all’Ems. Non ci faremo mettere il cappio al collo dagli stessi che non più tardi di ieri hanno dato fuoco a casa nostra”.

Ieri la Meloni era subito intervenuta sulla parole della Lagarde. “La Lagarde va rimossa, ha fatto una gaffe che probabilmente non avrei fatto io, ma siamo sicuri che sia una gaffe?”. Aveva detto a Radio Anch’io. “E talmente incredibile che possa dire una cosa così cretina in un momento così tragico, viene il dubbio. Non vorrei ci fossero riferimenti non europei ma nazionali di qualcuno”, ha aggiunto la leader di FdI.

Salvini: l’unico aiuto Ue è farci crollare la Borsa…

Salvini concorda. “L’unico aiuto concreto arrivato dall’Europa è stato far crollare le Borse e fare impazzire lo spread. Ieri in Italia persi 68 miliardi di euro di risparmi e sacrifici”. Così Matteo Salvini su Facebook, postando una foto di Christine Lagarde, presidente della Bce. “Valuteremo la possibilità di chiedere un risarcimento economico a chi si è reso responsabile di questo disastro”, aggiunge il leader della Lega.

Forza Italia: ridateci Mario Draghi…

Anche Forza Italia, di soliti filo-Ue, stavolta parla chiaro. “Ridateci Mario Draghi. Di fronte ad una crisi peggiore di quella del 2008, non abbiamo bisogno di un Don Abbondio come Presidente della Banca Centrale Europea. I timori di Christine Lagarde hanno fatto bruciare 80 miliardi di euro in Borsa, vanificando le misure che governo e Commissione europea hanno messo in agenda. Servivano, invece, decisioni coraggiose che non sono arrivate, come quelle della Federal Reserve, che ha immesso 1.500 miliardi di dollari nel mercato Usa per i prossimi tre mesi”. Lo scrive il vice presidente di Fi Antonio Tajani su Il Giornale. “Rimpiango Mario Draghi”.

Gualtieri (Pd): fiducia nella Lagarde

Persino il Pd stavolta si schiera con l’Italia, non rinunciando però a sostenere comunque l’Unione europea. “In riferimento alle odierne turbolenze di mercato, ho accolto con favore l’opportuna precisazione della presidente della Bce, Christine Lagarde, che, chiarendo il contenuto delle sue dichiarazioni, ha sottolineato che non consentirà che lo shock derivante dalla diffusione del Covid-19 possa provocare una frammentazione del sistema finanziario dell’area euro”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Orlando (Pd): la Ue ci aiuterà…

“La precisazione della Presidente della Bce Lagarde, dopo le sue sconcertanti dichiarazioni, conferma l’impegno delle istituzioni comunitarie nel sostenere gli sforzi delle famiglie e delle imprese italiane che stanno combattendo la battaglia contro il Coronavirus. Come ha ricordato il Presidente Mattarella, dagli stati europei ci si attende solidarietà e non ostacoli”. Così in una nota il vicesegretario Pd Andrea Orlando.