Matteo Salvini contro la posizione dell’Europa. Non teme la spaccatura. Il distacco diplomatico è consumato. E dopo aver perdonato a fatica le sortite incaute della Lagarde. Dopo la presa di posizione egoistica della Van der Leyen, oggi il leader della Lega rimette al centro della discussione l’ipotesi dell’Italexit. Tra l’altro, a giudicare dai sondaggi sul tema che danno in picchiata la fiducia degli italiani verso la Ue, la proposta del numero uno del carroccio potrebbe non essere più così azzardata o anacronistica…

Basta braccio di ferro. Salvini evoca l’Italexit

In queste ore, in cui i tavoli della diplomazia in corso da Strasburgo a bruxelles. Giorni in cui la richiesta del governo ad aiuti e solidarietà Ue per i paesi martoriati (come il nostro) dalla pandemia. Incontri in cui l’appello alla solidarietà di Gentiloni – «senza non si salva nessuno» –. E persino il commento amaro del ministro degli esteri Di Maio, che con il voto dei grillini in Europa è stato dirimente per l’elezioni della nostra nemico numero uno del momento, Ursula Van der Leyen, ha alzato il tiro invocando lo stop agli «egoismi». In questa fase critica di preoccupazioni economiche e angoscia sanitaria, parte il countdown: sette giorni per «salvare» l’Unione Europea. Sette giorni durante i quali i leader dei 27 Paesi membri dell’Ue, dopo oppositività e nulla di fatto sanciti nell’ultimo vertice, cercano una mediazione sul fronte della strategia che dovrà contenere gli effetti negativi sull’economia causati dall’emergenza Coronavirus.

I due fronti in campo: la spaccatura tra nord e sud europeo

L’obiettivo è evitare una spaccatura tra il fronte (9 Nazioni) del sud, guidato dalla Francia, con al fianco l’Italia, e la cortina dei Paesi nel nord, guidati da Germania e Olanda, inchiodati fermamente sulla linea del rigore sordo a richieste di aiuti e all’elasticità nei conti. Le trattative proseguono. Con Gentiloni, commissario Ue per gli Affari economici, che ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, torna a invoca un «piano comune l’utilizzo del Mes, o di altre istituzioni europee, «per collocare bond e finanziare i progetti necessari». E la presidente von der Leyen ostinata a non mollare. Ed è in questo dialogo tra sordi. In questo braccio di ferro tra i due blocchi europei, che s’inserisce Salvini, pronto alla spallata finale. A rimettere sul tavolo l’ipotesi dell’Italexit. «Si stampasse moneta. La Svizzera, compilando un foglio, ti mette a disposizione fino a 500mila euro. La Gran Bretagna ti garantisce fino all’80% dello stipendio. Gli Usa destinano fino a 2.000 euro a famiglia. Loro possono farlo. Noi no, perché abbiamo l’euro».

Salvini: «Ci siamo riempiti per 20 anni della parola Europa. Poi»…

Lo dice forte e chiaro, l’ex titolare del Viminale, in un’intervista al Corriere della Sera. E dalla sua pagina facebook. Per il leader leghista, se la commissione Ue, guidata da Ursula von der Leyen, continua a fare spallucce e a ignorare le nostre richieste, c’è una sola strada: «Un’emissione di titoli italiani con un tasso di vantaggio. Oggi, l’Ue non lo permette». E solo poche ore fa, ospite nel programma di barbara D’Urso, Salvini ha detto senza troppi giri di parole: «Ci siamo riempiti per 20 anni della parola Europa. Poi, nel momento del bisogno, ci arriva l’aiuto dal Venezuela o dall’Albania, e non ci arriva nulla se non due dita negli occhi dalla Germania. Dall’Olanda. Dall’Austria, piuttosto che dall’Unione Europea. Si sono presi 15 giorni per ragionare». Si è perso anche quel briciolo di fiducia che era rimasto nell’idea di Europa…