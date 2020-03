Sondaggi, gli italiani non sanno che farsene degli show di Conte: Lega prima, FdI cresce ancora

Lega primo partito, Fratelli d’Italia ancora in crescita, Forza Italia in lieve flessione. Per una somma di consensi che arriva oltre il 48%. L’ultima rilevazione Emg Acqua per Agorà conferma, ancora una volta, che gli italiani vogliono un governo di centrodestra. Se si votasse oggi, infatti, la coalizione vincerebbe a mani basse contro la drammaticamente inadeguata accozzaglia giallorossa. Uno scenario ormai stabile da tempo nei sondaggi.

Sondaggi chiari: il centrodestra è maggioranza

Le percentuali dei partiti non lasciano dubbi: la Lega si attesta come primo partito al 30,1%, in crescita dello 0,4 rispetto alla scorsa settimana. Al secondo posto c’è il Pd, che però perde lo 0,3% dei consensi. Con il 14,9% segue il M5S, che, nonostante il presenzialismo esasperato di Giuseppe Conte, cresce solo dello 0,2%. Si tratta della stessa percentuale di crescita di FdI, la cui leader e i cui esponenti però non beneficiano delle stesse copertura mediatiche del premier e dei suoi sodali. Il partito di Giorgia Meloni, dunque, si attesta quarto con il 12,7% dei consensi. Seguono Forza Italia al 6 (-0,3), Italia Viva al 5,3 (-0,1), La Sinistra al 2,3 (-0,2), Azione stabile all’1,9, Più Europa all’1,9% (+0,1) Europa Verde 1,7 (-1,8).

Meloni e Salvini entrambi al 35%

Per quanto riguarda i leader, invece, Conte ottiene il 39% dei consensi. Anche in questo caso, considerando quanto e come il premier si sta offrendo alle telecamere, il risultato della rilevazione di Emg è sotto le sue aspettative. Giorgia Meloni e Matteo Salvini lo seguono alla pari al 35%. Distaccatissimi gli altri: Nicola Zingaretti è al 23%; Luigi Di Maio al 20%; Silvio Berlusconi al 18%, dove si trova anche un quanto mai fuori luogo Mattia Santori. Infine ci sono Matteo Renzi al 15%, Carlo Calenda e Giovanni Toti al 14% e, in ultimo, Vito Crimi al 12%.