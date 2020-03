Inciucio con la Lega? Matteo Renzi smentisce tutto. Nessuna manovra segreta con Matteo Salvini. «Da dieci giorni dico: basta polemiche. Lavoriamo tutti insieme», scrive sulla sua e-news l’ex premier. «Hanno voluto far polemica anche sui miei rapporti con la Lega per questo messaggio di una settimana fa a Fontana. Hanno detto che io faccio gli inciuci perché ho detto di lavorare tutti insieme, da Salvini a Zingaretti. Non a caso ieri giustamente il Pd e la Lega si sono visti. E non a caso oggi giustamente Conte riceve tutti, maggioranza e opposizioni, a Palazzo Chigi. Tutti insieme!». L’ex rottamatore non ci sta a passare per chi trama nell’ombra. E torna a invocare la collaborazione bipartisan. A

Renzi smentisce inciucio con la Lega

«Poi ciascuno si tiene le sue idee su come questa vicenda dovesse essere gestita ieri e di come dovrà essere gestita domani. Io adesso penso solo all’oggi», continua Renzi, che resta una spina nel fianco per Conte. «E per me la priorità sono gli italiani, specie i più deboli. Chi invece vuol fare polemica su retroscena e fake news faccia pure. Ma lasci stare noi che abbiamo da lavorare…».

Meloni: Salvini ha chiarito. Sono d’accordo

Salvini dal suo conto oggi pensa ad altro. Ha già detto, però, di escludere ogni collaborazione con il Pd. E con Renzi. Giorgia Meloni, intanto, dai microfoni di Povera patria, avverte. «Il governo dell’emergenza non si farà. Sono contenta che Salvini abbia chiarito. Sono d’accordo con lui. Ma non sono io che ho proposto un governo d’emergenza nazionale. Lo hanno proposto lui e Renzi. Comunque ora sappiamo che non accadrà».

Collaborare non vuole dire che si debba fare un governo insieme, insiste la leader di Fratelli d’Italia. «Per me la nazione viene prima della fazione. Trovo stucchevole che si debbano tenere in piedi governi agonizzanti. Che usano il dramma del rischio sanitario e del tracollo economico per restare in sella. E rimandare le elezioni. L’Italia ha bisogno di qualcuno che si assuma la responsabilità delle scelte. Io voglio mandarli tutti a casa. Non puoi dirmi che per l’unità nazionale devo governare con Renzi e con Di Maio».