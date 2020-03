Il conduttore sta bene e non è grave, attualmente soffrirebbe solo di un affaticamento respiratorio. Lo stesso Porro annuncerà di essersi sottoposto al tampone e di essere risultato positivo in un collegamento Skype in diretta tv su Stasera Italia. Da giorni Porro nella sua rassegna stampa quotidiana “Zuppa di Porro” criticava pesantemente le misure governative contro l’epidemia. Oggi ha postato il consueto video ed è apparso affaticato parlando di Conte che si paragona a Churchill.

A proposito del presidente del Consiglio ha infatti detto: “Io ho il fiato corto, c’ho il co…” e non ha terminato la frase. “Non riesco a dire quello che vorrei dire. I retroscena dicono che ci vorrebbe un commissario che potrebbe essere Bertolaso. Con pieni poteri”. Quanto a Conte – ha detto Porro – si sente come Churchill ma in realtà somiglia a Badoglio, che lancia proclami storici ma poi lascia l’esercito senza ordini.