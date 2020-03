E furioso. “Non si può andare in guerra con le fionde”. Nello Musumeci in collegamento a L’Aria che tira su la7 spara a zero contro la gestione del coronavirus. Sulla mancanza di dispositivi di sicurezza è lapidario.

Musumeci: guardate che ci mandano da Roma

“Guardate le mascherine che abbiamo ricevuto. Guardate cosa è arrivato da Roma: un panno che si usa per pulire il tavolo. Non si può andare in guerra con le fionde”. Il governatore della Sicilia è arrabbiato. Poi si scusa, ma è inutile. “Non è possibile – dice – mi chiamano i sindaci, mi chiedono mascherine. Si lamentano, ma non sanno che anche noi le aspettiamo da Roma. Siamo arrivati al punto di non ritorno”. E getta via la mascherina che ha in mano.

Cosa si poteva fare? “Ora la Protezione civile ne sta producendo. Certo Ma bisognava farlo prima”, spiega Musumeci. “Ai primi di marzo lo Stato doveva requisire due aziende e dire ‘adesso voi producete solo mascherine e dispositivi di sicurezza. Quando si è in emergenza nazionale si fanno provvedimenti straordinari”.