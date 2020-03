Via libera alla stretta sui collegamenti ai trasporti. Firmato dalla ministra Paola De Micheli il decreto dopo che il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha lanciato l’allarme sul ritorno dei siciliani dalle regioni del Nrd.

Sicilia, stop ai collegamenti e ai trasporti

“Oltre 31mila in pochi giorni”. L’accordo tra Musumeci e la ministra prevede la sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali. A eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo-Catania; il blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri. Garantendo solo quello merci. Saranno possibili gli spostamenti per i passeggeri da Villa San Giovanni e Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze di lavoro. O di salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno. Chiesti controlli sanitari più serrati su passeggeri in arrivo e conducenti di mezzi che trasportano merci.

Nel decreto – prosegue la nota – si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze. Previa autorizzazione del presidente della Regione. Sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, è assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania. Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa. Sono soppressi, infine, i servizi automobilistici interregionali.