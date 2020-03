Meloni: «L’Italia è in difficoltà, il Parlamento deve operare. Vogliamo lavorare» (video)

«A maggior ragione se c’è gente che sta lavorando per mandare avanti l’Italia, i primi dobbiamo essere noi parlamentari: il Parlamento deve operare, deve dare un segnale. Quando c’è un’Italia in difficoltà, i primi devono essere i rappresentati delle istituzioni». Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento in aula alla Camera per chiedere che l’Assemblea di Montecitorio prosegua i suoi lavori anche in questo periodo di emergenza. A presiedere la seduta è il vicepresidente Fabio Rampelli. Roberto Fico è assente.

Meloni: «Il Dl Cura Italia non è condiviso»

«Noi abbiamo collaborato, ma il testo del Consiglio dei ministri» del Dl Cura Italia «non è condiviso». «La collaborazione è stata: mandateci le vostre proposte. Noi ne abbiamo mandate un’infinità, come se stessimo al governo noi. Il ministro Gualtieri e il Cdm sono testimoni, ma il testo non è quello che avremmo scritto noi», ha aggiunto la leader di FdI. «Che si approfitti di fare una proroga di due anni sul lavoro dell’Agenzia delle entrate contro le imprese, mentre la gente non sta lavorando, non mi sembra una priorità», ha detto ancora la Meloni che ha poi fatto un altro esempio. «Così, come dire che si danno 600 euro ai lavoratori autonomi, ma attenzione non quelli iscritti alle Casse».

Meloni: «Vogliamo discutere di ciò che si può fare meglio»

E infine: «Mi spiace non ci sia il presidente Fico e chiedo al vicepresidente di riportargli questa richiesta formale di FdI di far lavorare in maniera normale il Parlamento. Vogliamo discutere quello che si può fare meglio e le proposte che non sono state prese in considerazione dalla maggioranza. Vogliamo che il Parlamento sia nel pieno delle sue energie per dare una mano in un momento così complesso. È per questo che Fratelli d’Italia fa la richiesta formale di far lavorare il Parlamento. E il fatto che oggi FdI sia così presente anche in un giorno in cui non ci sono votazioni lo dimostra. Vogliamo lavorare, fateci lavorare».