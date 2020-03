Mattarella alza la voce con l’Europa: «Dai Paesi Ue serve solidarietà, non ostacoli»

Mattarella alza la voce con l’Europa. «L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione». Il presidente della Repubblica lo afferma in una nota.

Sono parole di inusitata durezza da parte di un capo dello Stato. Nelle parole di Mattarella è chiaramente rintracciabile lo sconcerto per il blocco del traffico commerciale al Brennero. Una incredibile e meschina decisone venuta dall’Austria. Per la precisioni dal governo regionale tirolese con l’avallo di quello di Vienna. Oggi Confindustria ha lanciato un appello drammatico al governo. L’export italiano verso il Nordeuropa rischia di essere seriamente compromesso. Gli industriali italiani paventano «danni incalcolabili».

Ma non è certo estranea, nell’intervento di Mattarella, la preoccupazione per la tremenda giornata vissuta dalle Borse. Una caduta generale che ha colpito in modo particolare l’Italia. La Borsa di Milano ha conosciuto la perdita inaudita del 17%. È il risultato delle inadeguate misure decise dal nuovo presidente della Bce, Christine Lagarde. Per Giorgia Meloni, come riferiamo in un altro servizio, siamo passati dal “bazooka” (di Draghi) al “boomerang” (della Lagarde).

Il timore che serpeggia da oggi è che il nuovo vertice dell’Eurotower sia, di fatto, ostaggio della Germania e dei Paesi del Nord. Che sono riluttanti alle massicce iniezioni di liquidità richieste dalla crisi odierna. E di tali timori, in questi giorni drammatici, non può certo essere indifferente il Colle.

L’Italia sta dimostrando coesione e compostezza. E tanti sacrifici non possono certo essere compromessi dall’egoismo dei soliti banchieri del Nordeuropa. Se è vero che persino Macron si sta innervosendo, vuol proprio dire che la situazione in Europa sta diventando insostenibile.