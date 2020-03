Confindustria chiede al governo e alla Commissione europea di intervenire urgentemente e con decisione sul governo austriaco.E ciò per far cessare il blocco dei transiti stradali di merci del Brennero. È una nota di viale dell’Astronomia a sollecitare l’esecutivo. “Tutti gli sforzi che le imprese italiane stanno attuando in queste settimane per continuare a produrre e a non bloccare l’economia, osservando regole ferree per la sicurezza sanitaria, vengono letteralmente distrutti da pseudo-misure di prevenzione strumentali e opportunistiche messe in atto dal governo regionale del Tirolo, con l’avallo del governo federale austriaco, sul transito autostradale del Brennero”, prosegue Confindustria.

Confindustria: «Operazione insensata»

“Da due giorni vengono sottoposti al controllo diretto della temperatura gli autisti dei mezzi che trasportano merci italiane che devono anche solo attraversare il Tirolo per andare in Germania e in Nord Europa. Questa semplice e insensata operazione, . non ha alcuna efficacia precauzionale. Hagenerato code di 70-80 chilometri. Ecostretto la notte scorsa migliaia di autisti a passare tutta la notte ai bordi dell’autostrada. La situazione odierna non è cambiata. Anzi è peggiorata. Lanecessaria regolazione del flusso verso il Brennero ha generato blocchi e intasamenti da Bolzano fino a Trento e Verona”, attacca ancora Confindustria.

Danni incalcolabili

Prodotti deperibili e freschi rischiano il deperimento. Mancate consegne di manufatti necessari possono far chiudere le imprese. Il blocco dei trasporti italiani verso il nord Europa sta causando danni incalcolabili per il nostro export e per gli scambi europei. Le nostre imprese rischiano l’esclusione dalle catene produttive europee di numerosi settori industriali. E “tutto questo non potrà che peggiorare ulteriormente la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria”.

Comportamento vessatorio

In questi giorni, in queste ore, ammonisce infine Confindustria, “al Valico stradale del Brennero stiamo assistendo alla più sconfortante dimostrazione dell’assenza dell’Europa. Che tutta insieme subisce danni incalcolabili per il comportamento ingiustificabile e vessatorio di un piccolo governo regionale”.