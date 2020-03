Incubo coronavirus: la paura fa 90. Il timore di untori a spasso e contagio a portata di mano è tanta. E l’Europa ci mette in quarantena. Il panico è tale che il Tirolo si barrica e chiude i confini al Brennero. «Ai viaggiatori austriaci si consiglia di tornare con urgenza a casa». Lo scrive sul suo sito web il ministero degli Esteri di Vienna, dopo il provvedimento del governo italiano che ha dichiarato zona protetta tutta l’Italia a causa dell’epidemia da Covid 19. Non solo. Anche la Gran Bretagna punta a isolarsi, sconsigliando tutti i viaggi che non siano essenziali in Italia. È quanto si legge sul sito del Foreign Office nell’ultimo aggiornamento sui consigli di viaggi.

Incubo Coronavirus, l’Austria presidia il Brennero: Italia in quarantena Dunque, l’epidemia da coronavirus adesso contagia la paura alle frontiere. Poco fa, dall’Austria, è arrivato l’annuncio del cancelliere, Sebastian Kurz, che, a seguito del diffondersi del Covid-19 in Italia, ha annunciato il divieto di entrare nel Paese «se non per motivi urgenti o per rimpatri». La British Airways ha cancellato tutti i voli da e verso l’Italia nel periodo 10 marzo-4 aprile e sta contattando i passeggeri con biglietti verso il nostro Paese, annunciando loro la decisione adottata alla luce delle nuove indicazioni del Foreign Office. Soluzioni che sottolineano la necessità di evitare tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, verso la penisola. Lo comunica il Guardian sul suo sito, spiegando che i biglietti saranno rimborsati. In alternativa i passeggeri possono riprogrammare senza oneri il viaggio entro la fine di maggio.